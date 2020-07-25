الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف

Time منذ 27 دقيقة
Views 1610
بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف

الطائف (صدى):
عثر فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، على جثة شاب الطيران المظلي متوفيًا أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد حوالي سبع ساعات بحث متواصلة بدأت من مساء أمس الجمعة.

وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر؛ لتتغير الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ ليسقط أسفل الجبل، وظل الشاب مفقودًا حتى تقدم ذويه بالبلاغ للجهات الأمنية.

وتوزع فريق ساعد لمجموعات مزودين بالوسائل والأدوات اللازمة، وانتشروا في أرجاء جبل كرا وصولًا لآخره قبل نعمان؛ حيث عثروا على جثة الشاب متوفًّى بعد سقوطه من مظلة الطيران الشراعية، وتولّوا عملية تصعيده، ومن ثَمَّ تسليمه لذويه بحضور الجهات الأمنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
كفو وبيض الله وجيههم . العرب ماضاعوا إلا بسبب تركهم حدود الله فانتشرت الجرائم بينهم والفساد
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ....
ابو احمد
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعله من اصحاب اليمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الكشف عن ارخص سيارات فولكس فاجن الكهربائية الجديدة ID.3
بالفيديو.. الكشف عن ارخص سيارات فولكس فاجن الكهربائية الجديدة ID.3
Time منذ 9 دقائق Views 1153
خادمة تغدر بمخدومتها بعد سنوات وتطعنها وابنتها 5 طعنات
خادمة تغدر بمخدومتها بعد سنوات وتطعنها وابنتها 5 طعنات
Time منذ 10 دقائق Views 274
بالفيديو.. استبدال حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة
بالفيديو.. استبدال حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة
Time منذ 18 دقيقة Views 1520
بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف
بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف
Time منذ 27 دقيقة Views 1610
القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 31 دقيقة Views 1362
وضع شرطًا لتجديد رخصة العمل والإقامة للعمالة الوافدة
وضع شرطًا لتجديد رخصة العمل والإقامة للعمالة الوافدة
Time منذ 33 دقيقة Views 1782
3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية
3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية
Time منذ 39 دقيقة Views 1257
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1544
بالصور.. آثار صادمة على جسد رجل بعد تلقيه 17 جلدة
بالصور.. آثار صادمة على جسد رجل بعد تلقيه 17 جلدة
Time منذ 48 دقيقة Views 513
بالفيديو.. رجل يخطف ابنة شقيقه بسبب الغيرة !
بالفيديو.. رجل يخطف ابنة شقيقه بسبب الغيرة !
Time منذ 51 دقيقة Views 416