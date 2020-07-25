بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف

الطائف (صدى):
عثر فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، على جثة شاب الطيران المظلي متوفيًا أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد حوالي سبع ساعات بحث متواصلة بدأت من مساء أمس الجمعة.
وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر؛ لتتغير الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ ليسقط أسفل الجبل، وظل الشاب مفقودًا حتى تقدم ذويه بالبلاغ للجهات الأمنية.
وتوزع فريق ساعد لمجموعات مزودين بالوسائل والأدوات اللازمة، وانتشروا في أرجاء جبل كرا وصولًا لآخره قبل نعمان؛ حيث عثروا على جثة الشاب متوفًّى بعد سقوطه من مظلة الطيران الشراعية، وتولّوا عملية تصعيده، ومن ثَمَّ تسليمه لذويه بحضور الجهات الأمنية.