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3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية

Time منذ يوم
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3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية

أميرة خالد (صدى):
يعتبر النمش من أكثر المشاكل الشائعة لذوات البشرة الفاتحة نظراً لنقص الميلانين مع زيادة التعرض لآشعة الشمس .

وينصح خبراء التجميل بإتباع تلك الوصفات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة ومنع النمش او الكلف والتصبغات :

1- ماسك الكركم : افقط امزجي القليل منه مع ملعقة لبن حتى يصبح عجينة لينة ثم طبقيه على وجهك لمدة نصف ساعة واغسلي وجهك بالماء الفاتر .

2- ماسك خل التفاح : اخلطي 2 ملعقة خل التفاح مع 2 ملعقة ماء ووزعي الخليط على وهكبنفس الطريقة السابقة .

3- ماسك اللوز : من خلال طحن بعض حبات اللوز وإضافة القليل من العسل حيث يعمل اللوز على إمداد البشرة بفيتامين إي الذي يمنع التصبغات ، يفضل تكرار تلك الماسكات مرتين بالأسبوع لأفضل نتائج .

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أحدث التعليقات

رغد
لا والله مايصلح مستحيل اخلي بنتي تودي جوالها معها بعدين تصوير وما تصوير وماينفع يمكن تلقى وحده من البنات مصوره صديقتها او اي بنت ووريتها اخوانها عيب والله مايصلح
صالح
ياليت تركزون عالأخبار المفيدة للمجتمع وبس وتنتقون الاخبار المفيدة للمجتمع دينيا ودنيويا
شيخين
ياجعل الثانية بلشلل ياحيوان ويكرم الحيوان عنك
شيخين
حلو جدا جدا جدا الله على القضاء العادل
شيخين
قولي فيك الادزوانتهينا حبيبتي اليبي عطاك كل الامراض الجنسية قريت عنة خبر انة مصاب بثلاثة امراض ومن بينهم الايد

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