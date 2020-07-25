3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية

أميرة خالد (صدى):
يعتبر النمش من أكثر المشاكل الشائعة لذوات البشرة الفاتحة نظراً لنقص الميلانين مع زيادة التعرض لآشعة الشمس .
وينصح خبراء التجميل بإتباع تلك الوصفات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة ومنع النمش او الكلف والتصبغات :
1- ماسك الكركم : افقط امزجي القليل منه مع ملعقة لبن حتى يصبح عجينة لينة ثم طبقيه على وجهك لمدة نصف ساعة واغسلي وجهك بالماء الفاتر .
2- ماسك خل التفاح : اخلطي 2 ملعقة خل التفاح مع 2 ملعقة ماء ووزعي الخليط على وهكبنفس الطريقة السابقة .
3- ماسك اللوز : من خلال طحن بعض حبات اللوز وإضافة القليل من العسل حيث يعمل اللوز على إمداد البشرة بفيتامين إي الذي يمنع التصبغات ، يفضل تكرار تلك الماسكات مرتين بالأسبوع لأفضل نتائج .