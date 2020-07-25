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مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 44 دقيقة
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مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة الدبلوم وشهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة فأعلى ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأوضحت إدارة المستشفى المسميات المطلوبة وهي : مساعد مشرف خدمات النظافة ، مساعد رئيس تمريض ، أخصائي مختبر ، فني مختبر ، فيزيائي طبي أول ، مشرف نظافة ، مشغل محطة أول ، فني غسيل وإزالة البقع ، عامل كوى، غسال.

وحول موعد التقديم ، أبانت انه متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 7 أغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

احمد
كفو وبيض الله وجيههم . العرب ماضاعوا إلا بسبب تركهم حدود الله فانتشرت الجرائم بينهم والفساد
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ....
ابو احمد
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعله من اصحاب اليمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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