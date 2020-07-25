الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 31 دقيقة
Views 1362
القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
كفو وبيض الله وجيههم . العرب ماضاعوا إلا بسبب تركهم حدود الله فانتشرت الجرائم بينهم والفساد
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ....
ابو احمد
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعله من اصحاب اليمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الكشف عن ارخص سيارات فولكس فاجن الكهربائية الجديدة ID.3
بالفيديو.. الكشف عن ارخص سيارات فولكس فاجن الكهربائية الجديدة ID.3
Time منذ 9 دقائق Views 1151
خادمة تغدر بمخدومتها بعد سنوات وتطعنها وابنتها 5 طعنات
خادمة تغدر بمخدومتها بعد سنوات وتطعنها وابنتها 5 طعنات
Time منذ 10 دقائق Views 273
بالفيديو.. استبدال حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة
بالفيديو.. استبدال حافظات مياه زمزم بعبوات معقمة
Time منذ 18 دقيقة Views 1516
بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف
بالصور.. تفاصيل العثور على جثة شاب الطيران المظلي بالطائف
Time منذ 26 دقيقة Views 1597
القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 31 دقيقة Views 1362
وضع شرطًا لتجديد رخصة العمل والإقامة للعمالة الوافدة
وضع شرطًا لتجديد رخصة العمل والإقامة للعمالة الوافدة
Time منذ 33 دقيقة Views 1775
3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية
3 وصفات سهلة من مطبخك لإزالة النمش والتصبغات الجلدية
Time منذ 39 دقيقة Views 1257
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1543
بالصور.. آثار صادمة على جسد رجل بعد تلقيه 17 جلدة
بالصور.. آثار صادمة على جسد رجل بعد تلقيه 17 جلدة
Time منذ 48 دقيقة Views 513
بالفيديو.. رجل يخطف ابنة شقيقه بسبب الغيرة !
بالفيديو.. رجل يخطف ابنة شقيقه بسبب الغيرة !
Time منذ 51 دقيقة Views 416