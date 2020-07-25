احتجاز 30 مركبة في الطائف بسبب الأمطار

الطائف (صدى):
ارتفع معدل الأمطار في محافظة الطائف امس الجمعة مقارنةً بباقي محافظات منطقة مكة المكرمة التي شهدت أيضاً امطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة ما ادى لجريان بعض السيول .
وأثمرت جهود الدفاع المدني وانتشار فرق الإنقاذ في إنقاذ 30مركبة منها 14 مركبة بها احتجازبشري ، بجانب متابعة خطة الأمطار بالتعاون مع الجهات المختصة واغلاق طريق الكر والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي ارتفعت لمستوى عالي .
ووفقاً للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد محمد القرني لم تسجل الطائف اي وفيات او إصابات –ولله الحمد – مع استمرار حالة الطواري في جميع محافظات المنطقة .
وكانت الأرصاد قد حذرت من تقلبات جوية وامطار رعدية حتى يوم الخميس المقبل مع فرصة لجريان السيول .