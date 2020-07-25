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«المسند»‏: الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد

Time منذ ساعة
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«المسند»‏: الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم السبت ولا زالت الحالة المطرية الصيفية نشطة، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، وعلى مرتفعات نجران" .

وأضاف "المسند" أن الحالة تشمل: " أجزاء من الباحة، مكة، المدينة، وقد تمتد على نواحي محدودة من منطقة الرياض والربع الخالي. الحالة المطرية الصيفية لم تبلغ ذروتها بعد".

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أحدث التعليقات

احمد
كفو وبيض الله وجيههم . العرب ماضاعوا إلا بسبب تركهم حدود الله فانتشرت الجرائم بينهم والفساد
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ....
ابو احمد
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعله من اصحاب اليمين
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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