ارتفاع معدل الإنفاق إلى تريليون ريال رغم تداعيات كورونا

الرياض (صدى):
أشاد خبراء الإقتصاد بإستراتيجية وزارة المالية في ظل تداعيات كورونا وتراجع أسعار النفط بنسبة 30 % .
وأكد الخبراء أن قرار المالية بالثبات على زيادة معدل الإنفاق إلى تريليون ريال أدى لإنعاش الإقتصاد وتجنب الركود في أغلب القطاعات رغم ظروف الجائحة .
كما أشادوا بترتيب أولويات الإنفاق بما لا يتعارض مع إحتياجات المواطنين الأساسية في ظل تراجع الإيرادات النفطية بواقع 513 مليار ريال وهو تراجع أقل من المتوقع في ظل فترات الإغلاق التي اجتاحت العالم .
أما إستراتيجية الميزانية نحو الإيرادات النفطية والغير نفطية فاستمر نحو الخصخصة وتنويع الموارد لتشجيع القطاع الخاص ورفع معدلات الإستثمار وتخفيف الأعباء عن الدولة وترتيب الأولويات ، وهو ما أدى للتوازن امام عجزالميزانية الذي سيصل إلى 220 مليار ريال العام الحالي .
ووجهت الدولة 214 مليار ريال لدعم القطاع الخاص هذا العام في ظل جائحة كورونا و47 مليار ريال للنهوض بالقطاع الصحي ومع ذلك استطاع الإقتصاد الوطني التماسك امام الإنفاق والدعم السخي لمواجهة الجائحة .