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صورة تكشف سر تفوق كندا على امريكا في مواجهة الفيروس

Time منذ 28 دقيقة
Views 1545
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صورة تكشف سر تفوق كندا على امريكا في مواجهة الفيروس

وكالات (صدى):
كشفت صورة واقعية عن أسباب تفشي كورونا في الولايات المتحدة مقارنةً بالدولة المجاورة لها كندا والفرق الكبير في تعامل الدولتين مع الوباء .

وأظهرت الصورة مركبين امريكي وكندي في رحلة بشلالات نياجرا ، إلا ان المركب الأمريكي كان مكتظ بالركاب بينما التزم ركاب المركب الكندي بالتباعد الإجتماعي ولم يكن به سوى 6 أشخاص .

وسمح المركب الأمريكي بإستقبال 50 % من الركاب على عكس المركب الكندي الذي اهتم بأقل عدد ممكن .

وسجلت نيويورك وحدها وهي الأقرب لشلالات نياجرا 440 ألف إصابة و32 ألف حالة وفاة ، بينما سجلت أونتاريو بكندا القريبة من شلالات نياجرا 38 ألف إصابة ، و2755 حالة وفاة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش وضع الصوره .. وهل التصوير ممنوع في مثل هاالحاله ..؟؟ .. افيدونا جزاكم الله خير ..
. راعــي الـددســـن .
مـا أردى مـن ألشــرقـه إلا ألبـــرقـه .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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