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اتهامات تطال ضابطًا وشيخًا من الأسرة الحاكمة بتسريب فيديو موكب أمير الكويت

Time منذ 23 دقيقة
Views 1749
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اتهامات تطال ضابطًا وشيخًا من الأسرة الحاكمة بتسريب فيديو موكب أمير الكويت

خالد الظفيري (صدى):
وجهت السلطات الأمنية الكويتية، أمس الجمعة، اتهامات ضد ضابطًا، وشيخا من الأسرة الحاكمة بتسريب فيديو من موكب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عند مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أمير الكويت، قد ذهب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة طبية؛ لاستكمال العلاج فيها، بعد أيام من الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لم تكشف طبيعتها.

وانتشر فيديو من موكب أمير الكويت عند وصوله المطار قبيل المغادرة على متن طائرة طبية أمريكية؛ فيما بمراجعة كاميرات المطار اتضح أن من قام بتصوير الموكب شخصان، هما ضابط في الحماية ومعه شيخ من الأسرة الحاكمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ويش وضع الصوره .. وهل التصوير ممنوع في مثل هاالحاله ..؟؟ .. افيدونا جزاكم الله خير ..
. راعــي الـددســـن .
مـا أردى مـن ألشــرقـه إلا ألبـــرقـه .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هبلا وقاطعة جاده ..

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