الأعداد السابقة للصحيفة

حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش

Time منذ ساعتين
Views 2255
Comment 6
حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش

الرياض (صدى):
أعلنت عضو مجلس الشوري كوثر الأربش، تصديق المحكمة على حكم نهائي بتعزير مغردة أساءت لها.

وأوضحت الأربش أنها قد تعرضت لحملة تشويه كبيرة وتخوين، استمرت لمدة عام.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر تضمن إغلاق حساب المغردة، قائلة: " جرت العادة أن يُنتقد عضو الشورى لتوصية لم تمثل الناس، أو تقصير في عمله، لكن أن تتسم هجمة بالقذف،الشتائم، الصريحة، التهديد، التشكيك بالنزاهة، التخوين، الاستهزاء، التحقير، وتشويه السمعة، والأدهى من ذلك حين ينالون من ابنك الشهيد، كل ذاك بسبب رأي مختلف في قضية اجتماعية، لذا كان لابد من اتخاذ موقف " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

كلام مليان
30 سنه و بي 100 مليون يورو !!!!! ماهذا الغباء
علي
شرح تاصل المعلوكه
فبصل
٢٠٠الف بس الي كاتب الخبر فاتت عليه اتوقع. ٢٠٠ جنيه َتتخذ أكثر منها بكثير حتى في مداعبة المؤخرة وليس ركوبها.
فبصل
الثانيه شكلها ب المبارك والله وكفو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جّزٍآکْ آلَلَهّ خِيَر آلَجّزٍآء يَآشُيَخِ

أخر الأخبار

الشيخ الفريح يوضح " أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها "
الشيخ الفريح يوضح " أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها "
Time منذ 29 دقيقة Views 1606
السماح لقطة آيا صوفيا الشهيرة بالبقاء رغم تحويلها لمسجد
السماح لقطة آيا صوفيا الشهيرة بالبقاء رغم تحويلها لمسجد
Time منذ 45 دقيقة Views 1683
الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدا على عدة مناطق
الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدا على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1717
الشابع يحتفل بزواجه
الشابع يحتفل بزواجه
Time منذ ساعة Views 1381
مقتل رجل أعمال على يد خادمته بعدما جمعتهما علاقة غير شرعية
مقتل رجل أعمال على يد خادمته بعدما جمعتهما علاقة غير شرعية
Time منذ ساعة Views 1229
حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش
حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش
Time منذ ساعتين Views 2255
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعتين Views 1759
شاب يكبل سيدة ويعذبها بسبب الخيانة
شاب يكبل سيدة ويعذبها بسبب الخيانة
Time منذ ساعتين Views 1502
70 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
70 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
Time منذ ساعتين Views 1734
فتاة توثق اعتدائها جنسيًا على الأطفال!
فتاة توثق اعتدائها جنسيًا على الأطفال!
Time منذ 3 ساعات Views 1607