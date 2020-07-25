حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش

الرياض (صدى):
أعلنت عضو مجلس الشوري كوثر الأربش، تصديق المحكمة على حكم نهائي بتعزير مغردة أساءت لها.
وأوضحت الأربش أنها قد تعرضت لحملة تشويه كبيرة وتخوين، استمرت لمدة عام.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر تضمن إغلاق حساب المغردة، قائلة: " جرت العادة أن يُنتقد عضو الشورى لتوصية لم تمثل الناس، أو تقصير في عمله، لكن أن تتسم هجمة بالقذف،الشتائم، الصريحة، التهديد، التشكيك بالنزاهة، التخوين، الاستهزاء، التحقير، وتشويه السمعة، والأدهى من ذلك حين ينالون من ابنك الشهيد، كل ذاك بسبب رأي مختلف في قضية اجتماعية، لذا كان لابد من اتخاذ موقف " .