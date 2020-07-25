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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

كلام مليان
30 سنه و بي 100 مليون يورو !!!!! ماهذا الغباء
علي
شرح تاصل المعلوكه
فبصل
٢٠٠الف بس الي كاتب الخبر فاتت عليه اتوقع. ٢٠٠ جنيه َتتخذ أكثر منها بكثير حتى في مداعبة المؤخرة وليس ركوبها.
فبصل
الثانيه شكلها ب المبارك والله وكفو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جّزٍآکْ آلَلَهّ خِيَر آلَجّزٍآء يَآشُيَخِ

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