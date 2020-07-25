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عمرو أديب: تحويل آيا صوفيا لمسجد مجرد " دعاية انتخابية " في بلاد ترخص الدعارة

Time منذ ساعة
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عمرو أديب: تحويل آيا صوفيا لمسجد مجرد " دعاية انتخابية " في بلاد ترخص الدعارة

القاهرة (صدى):
سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من سياسة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في استغلال الدين الإسلامي لمصالحه الشخصية، والذي ظهر مؤخرًا في تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وألقى أديب الضوء على ترخيص تركيا لبيوت الدعارة، والمخدرات، مؤكدًا أن كل ما يسعى إليه أردوغان هو الترويج لنفسه مع قرب الانتخابات.

وعن قراءة أردوغان للقرآن الكريم، تسائل أديب: " إزاي بيقرأ قرآن وإيده ملوثة بالدماء يوميا.. ايده بتنقط دم لو قرأ القرآن 100 مرة " .

كما شن هجومًا على مدير الشؤون الدينية الذي ظهر في خطبة الجمعة بآيا صوفيا وهو يحمل سلاحا، قائلا: " السيف ده عشان إيه، وبتقول للناس إيه بره عن الإسلام " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما فيه مشكله رفعت السيف والا رقصت اثناء الخطبه
ابو محمد 😎 ✍️
القافله ببركة الله وحفظه تسير ، والكلاب منها ماهو مفبور ومنها من لايزال ينبح ومصيره نفس المصير ..
Fahad
معرفت جودة العسل صعبه جدا جدا كان يفترض ان يكون الفصل للمختبر وليس اللسان مع ان المختبرات متوفره في اي منطقه اتمنى من الأمانة التحقيق مع صاحب المقطع لان الغالب من هذه المقاطع اهداف تجارية .. ومع العلم ان الدولة تضرب بيد من حديد على مصانع غش العسل ...
برشوم المحشوم
يجيب الله رزق
ابو عمار
حرام تسجنونها قبل معالجتها بالسجن في سجن الرجال لعلى وعسى تتم معالجتها جنسيا من قبل السجناء وخصوصا الشباب منهم

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