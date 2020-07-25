عمرو أديب: تحويل آيا صوفيا لمسجد مجرد " دعاية انتخابية " في بلاد ترخص الدعارة

القاهرة (صدى):
سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من سياسة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في استغلال الدين الإسلامي لمصالحه الشخصية، والذي ظهر مؤخرًا في تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
وألقى أديب الضوء على ترخيص تركيا لبيوت الدعارة، والمخدرات، مؤكدًا أن كل ما يسعى إليه أردوغان هو الترويج لنفسه مع قرب الانتخابات.
وعن قراءة أردوغان للقرآن الكريم، تسائل أديب: " إزاي بيقرأ قرآن وإيده ملوثة بالدماء يوميا.. ايده بتنقط دم لو قرأ القرآن 100 مرة " .
كما شن هجومًا على مدير الشؤون الدينية الذي ظهر في خطبة الجمعة بآيا صوفيا وهو يحمل سلاحا، قائلا: " السيف ده عشان إيه، وبتقول للناس إيه بره عن الإسلام " .
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