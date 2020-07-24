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مطالب بمحاسبة رجل ألقى القمامة أمام مسجد استهزاءً به " فيديو " 

Time منذ ساعة
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مطالب بمحاسبة رجل ألقى القمامة أمام مسجد استهزاءً به " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو رجل يلقي القمامة أمام مسجد استهزاءً به، مما أثار غضب واستياء متداولي المقطع الذين طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة هذا الشخص.

وأطلق متداولوا المقطع هاشتاقاً تحت عنوان " شخص يرمي الزبالة على المسجد " الذي انهالت عليه تعليقات غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ناشدوا الجهات المعنية لتوقيع عقوبة صارمة بحق هذا الرجل كي يكون عبرة لغيره.

وجاءت التعليقات على الوسم كالآتي:" شخص يقوم بإلقاء القمامة عند أحد المساجد استهزاءً واستنقاصاً ويوثق فعلته ويقوم بنشرها دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، حكومتنا مهتمة جداً بنظافة المساجد وترعى حقوقها، ولم تقصّر في هذا الجانب، خطأ فردي قد يتحول إلى نهج لايُحمد عقباه فلا الله ورسوله يرضون عن مثل هذه التصرفات لو كانت في الطرقات أو الأماكن العامة فما بالكم في بيوت الله التي يرفع فيها اسمه ويُتلى قرآنه امتهن بيتاً من بيوت الله ".

ولم يتبين مكان الواقعة حتى الآن، إلا أن البعض زعموا بأن الواقعة في المملكة، ولكن ننتظر مزيد من التفاصيل من الجهات المعنية.

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه
. راعــي الـددســـن .
أفا يا الفلفول بس ندري إنك تخاف من الفار وذلحين يطلع لك نمر .🐅.
حسين عبدالله الدوسري
ضيع نفسه علشان تفاهات ومع مين بنت سبت،، 😎
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر

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