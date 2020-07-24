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وزير الحج والعمرة: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

Time منذ ساعتين
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وزير الحج والعمرة: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

علي القحطاني (صدى):
‏كشف وزير ‎الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، عن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين بشأن أداء المسؤولين لفريضة الحج.

وأضاف بنتن أن قرار خادم الحرمين ينص على أنه لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وأوضح أن الجائحة بدأت وفي ‎المملكة نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج، لافتا إلى التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.

وأبان أنه تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس ‎كورونا، مردفا أنه خلال 10 سنوات استقبلت المملكة أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه
. راعــي الـددســـن .
أفا يا الفلفول بس ندري إنك تخاف من الفار وذلحين يطلع لك نمر .🐅.
حسين عبدالله الدوسري
ضيع نفسه علشان تفاهات ومع مين بنت سبت،، 😎
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر

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