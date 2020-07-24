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الملك المؤسس يحرج حفيد العثمانيين بعد كشف سبب غزو أجداده للجزيرة العربية

Time منذ ساعتين
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الملك المؤسس يحرج حفيد العثمانيين بعد كشف سبب غزو أجداده للجزيرة العربية

نايف السالم (صدى):
أظهرت وثيقة نادرة نٌشرت في 13 من ذي الحجة عام 1349هـ، الموافق 1 مايو 1931 ما قاله المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، للأمير أحمد وحيد الدين حفيد السلطان العثماني عبدالعزيز

ونُشرت الوثيقة في العدد 333 من صحيفة أم القرى؛ حيث جاءت كلمته في معرض خطابه يوم 6 من ذي الحجة من نفس العام أمام الجمع المدعو إلى مأدبته.

وقال الملك المؤسس: “لقد أوذينا في سبيل الدعوة إلى الله وقوتلنا قتالاً شديداً، ولكننا صبرنا وصمدنا، إن أعظم من حاربناهم أجداد هذا الرجل (يقصد حفيد السلطان العثماني)، ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا (عبد أمير المؤمنين)، لا، لا، لا، لسنا عبيداً إلا لله تعالى (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)”.

وأراد الملك أن يذكر المسلمين بما حدث في سالف الأيام للاتعاظ والعبرة، خاصة تلك الحروب التي ساقتها الدولة العثمانية الغازية ضد الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية والكثير من المدن.

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه
. راعــي الـددســـن .
أفا يا الفلفول بس ندري إنك تخاف من الفار وذلحين يطلع لك نمر .🐅.
حسين عبدالله الدوسري
ضيع نفسه علشان تفاهات ومع مين بنت سبت،، 😎
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر
. راعــي الـددســـن .
تراني يخيتي ماقلت إني قايلها وألبركه في العم قـوقـل الله لايصيبه بأي شر

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