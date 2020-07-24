أمانة جدة تحدد 6 مواقع لبيع الأنعام 

جدة (صدى):
حددت أمانة جدة ٦ مواقع لبيع الأنعام في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.
وتضمنت مواقع بيع الأنعام: 1- شرق الخط السريع بجوار المسلخ الرئيسي.
2-بلدية طيبة بجوار الممشى.
3-بلدية ثول شرق كوبري ثول.
4- بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي.
5- بلدية البلد بجوار مسلخ السبيل.
6- بلدية الجنوب طريق الأجاويد شمال هايبر ماركت بندة.
وتواصل أمانة جدة أعمالها؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.
وطالبت أمانة جدة الجميع بالتعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضمانًا للصحة العامة، حيث ستطبق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.