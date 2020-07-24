الأعداد السابقة للصحيفة

مُسن بالطائف يجعل خادمته مليونيرة بعد أن هجرته زوجته لسبب صادم

Time منذ 18 دقيقة
Views 1897
Comment 2
مُسن بالطائف يجعل خادمته مليونيرة بعد أن هجرته زوجته لسبب صادم

الطائف (صدى):
تحول مصير خادمة إندونيسية في لمح البصر بعد أن قدمت خدمة لأحد الأثرياء الذي كان يعيش في مدينة الطائف.

وروى تفاصيل هذه القصة الكاتب مشعل السديري في أحدث مقالاته؛ حيث قال إنه كان هناك رجل ثري وكبير السن في مدينة الطائف بالسعودية، وتكالبت عليه الأمراض ولزم بيته في أغلب الأحيان، ولم تكن تقوم بخدمته والعناية به سوى عاملة إندونيسية شابة، استقدمها قبل سنة براتب شهري لا يتعدى ألف ريال.

وأضاف "السديري" : "أبناءه من الذكور والإناث كلهم متزوجون، وكل منهم لاهٍ بحياته وعمله، بل إن زوجته (العودة) ضاقت به ذرعاً من كثرة طلباته، فهجرته وذهبت إلى بيت أكبر أبنائها".

ولفت إلى أن المسن قرر أن يتزوج الخادمة بعد أن شعر بالخجل من تكشفه عليها أحيانًا عندما كانت تنظفه؛ حيث كان رجلا متدينا وتخوف من أن يقم في إثم.

وتوفى الرجل بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وبعد الصلاة عليه ودفنه وانتهاء أيام العزاء، اجتمع الورثة لحصر الإرث وتوزيعه عليهم.

وتابع "السديري" : " وإذا بصديق ذلك الرجل يأتي إليهم فجأة، ويخبرهم بالنبأ الصاعق، قائلاً لهم: إن فلانة العاملة الإندونيسية، هي زوجته، ثم أخرج لهم عقد النكاح وتوقيع الشيخ والشهود، وسُقط في أيديهم، رغم أن بعضهم حاولوا الطعن في العقد، معتبرين أن والدهم كان مخرفاً، إلاّ أن القاضي بالمحكمة صدق على صحة الزواج".

وحضرت الزوجة الإندونيسية مع بقية الورثة إلى مبنى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالطائف، وتم إيداع الإرث المالي في حسابات الورثة البنكية.

وقرر الأبناء الانتقام من الخادمة حيث سفّروها من دون عودة، فشكرتهم وهي تبتسم وتقول: إنني متنازلة لكم أيضاً عن بقية راتبي هذا الشهر، ورفضت التذكرة السياحية التي قدموها لها، وحجزت وقطعت تذكرة (first class).

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
قصة ربما من نسيج الخيال لانها غير موثّقة من المحكمة او شرطة طائف او اي جهة حكومية، ولا تاريخ ولا اسماء محدّدة. ولا تاريخ معيّن للواقعة لتعزّز مصداقية الراوي.لكن تنفع تكون سيناريو لفيلم في المستقبل مع بعض التلميعات .
سوسن ساري
{الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} ،، الرفقـــة اللي مــاتدلك على خيـر ** الله يلعنــها ويلعن جدفــها !
ابن حزم
سبحان الرازق الكريم
. راعــي الـددســـن .
آآآي بهبهبه موهبت في موشكل كتير إنتا إزا في موك لازم يتير .😇.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله اعوذ بالله من قسوة القلوب

أخر الأخبار

وزير الإعلام اليمني يفضح قطر: "دأبت على إنشاء فضائيات يمنية تدعم الحوثي"
وزير الإعلام اليمني يفضح قطر: "دأبت على إنشاء فضائيات يمنية تدعم الحوثي"
Time منذ 5 دقائق Views 1130
أب يرمي بأطفاله الثلاثة تحت القطار 
أب يرمي بأطفاله الثلاثة تحت القطار 
Time منذ 12 دقيقة Views 190
مُسن بالطائف يجعل خادمته مليونيرة بعد أن هجرته زوجته لسبب صادم
مُسن بالطائف يجعل خادمته مليونيرة بعد أن هجرته زوجته لسبب صادم
Time منذ 18 دقيقة Views 1897
مسويه حفلة خلع لزوجها
مسويه حفلة خلع لزوجها
Time منذ 28 دقيقة Views 463
راحت عليها
راحت عليها
Time منذ 29 دقيقة Views 260
مشتاااق ياصنعاء... والشوق غلاب "عدسة المصور العالمي محمد المعلمي"
مشتاااق ياصنعاء... والشوق غلاب "عدسة المصور العالمي محمد المعلمي"
Time منذ 29 دقيقة Views 120
رجل يطلب يد امرأة للزواج على الهواء
رجل يطلب يد امرأة للزواج على الهواء
Time منذ 30 دقيقة Views 423
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 31 دقيقة Views 315
عبدالله بالخير مع شبيهه
عبدالله بالخير مع شبيهه
Time منذ 31 دقيقة Views 332
احتراق مقر كامل للحرس الثوري الإيراني وسط تعتيم
احتراق مقر كامل للحرس الثوري الإيراني وسط تعتيم
Time منذ 38 دقيقة Views 1743