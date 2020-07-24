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4 مكملات غذائية تعزز الصحة عند الرجال مع تقدم العمر

Time منذ 8 ساعات
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4 مكملات غذائية تعزز الصحة عند الرجال مع تقدم العمر

وكالات (صدى):
أصبحت أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة أكثر أهمية مع تقدمنا في العمر، خاصة أن عوامل الشيخوخة قد تكون خطيرة ومهددة للحياة.

ولكن المكملات الغذائية يمكن أن تعزز الصحة بطرق متنوعة. وفي حديثه إلى موقع “إكسبريس”، حدد ديفيد وينر، أخصائي التدريب في Freeletic، وهو تطبيق لياقة بدنية مدعّم بالذكاء الاصطناعي، 4 مكملات غذائية أساسية ينبغي على الرجال تناولها، مع تقدمهم في السن.

– المغنيسيوم

قال وينر: “يعد المغنيسيوم معدنا مهما لإدراجه في نظامك الغذائي، لأنه مطلوب لعدد من العمليات الكيميائية الحيوية في جسمك، مثل إنتاج الطاقة وضغط الدم وتطور العظام”.

وأوضح أن المغنيسيوم يُستخدم أيضا في نقل الكالسيوم والبوتاسيوم بين أغشية الخلايا، وهو جزء لا يتجزأ من الأداء الصحي لعضلات الأعصاب والقلب.

ووجدت مراجعة لـ 22 دراسة أن المكمل بمتوسط ​​410 ملغ من المغنيسيوم يوميا، ارتبط بانخفاض من 3 إلى 4 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي، وانخفاض من 2 إلى 3 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي.

ويُستخدم كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لتسجيل ضغط الدم.

ووفقا لـ Blood Pressure UK، فإن انخفاض الضغط الانقباضي مهم بشكل خاص لأنه يشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

– أوميغا 3

أوضح وينر: “يوجد حمض أوميغا 3 الدهني في زيت السمك ويشتهر بأنه مفيد في صحة القلب والدماغ. ومع ذلك، يدعم أوميغا 3 أيضا العيون والمفاصل والعظام والجلد، بالإضافة إلى مساعدتك على النوم بشكل أفضل والحصول على تأثيرات تعزز المزاج”.

وتقول الأبحاث إنه من بين فوائده العديدة، قدرته المثبتة على تحسين الحالات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

كما تكشف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تحسن مقاومة الأنسولين والالتهابات وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

– Saw Palmetto

إنه مصدر طبيعي للأحماض الدهنية وله عدد من الفوائد للرجال، مثل تساقط الشعر، وفقا لوينر.

وفي إحدى الدراسات، أعطى الباحثون 10 ذكور يعانون من مقدمة لنمط الصلع، مكملا يحتوي على كل من Saw Palmetto وبيتا سيتوستيرول. ولاحظوا تحسنا واضحا لدى 6 من أصل 10 ذكور.

– فيتامين (د)

أوضح وينر أن فيتامين (د) ضروري لامتصاص الكالسيوم الفعال. وقال “إنه يدعم أيضا جهاز المناعة في الجسم وينظم نمو الخلايا”.

وتوضح الأدلة العلمية الدور الذي يلعبه فيتامين (د) في تقوية جهاز المناعة.

ووجد عدد من الدراسات أن تناول مكملات فيتامين (د) بجرعة محددة طبيا، يوميا، قد يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، حقق أولئك الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين (د) فائدة كبيرة بعد تناول مكملات عالية الجرعة لمدة عام واحد.

كما يضيف وينر أن التغذية الكاملة مهمة في أي عمر، وهذا يشمل تناول نظام غذائي يركز على الأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية، وأخذ أي مكمل لسد الفجوات الغذائية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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