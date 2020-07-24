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شاهد.. مواجهة بين مذيع ومسؤولين في شركة عقارية محتالة على الهواء

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواجهة بين مذيع ومسؤولين في شركة عقارية محتالة على الهواء

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواجهة بين مذيع برنامج " ما لم تر " إبراهيم الفرحان ومسؤولين في شركة عقارية محتالة على الهواء.

ومن جانبه، قال محامي في الشركة العقارية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مالم تر " إن عمله عبارة عن تحصيل مبالغ مالية للشركة، موضحا أن العمارة في حي الياسمين.

وفي السياق ذاته، أشار مندوب المبيعات في الشركة العقارية إلى أنه لم يكن يعرف نوايا الشركة ولذلك عمل في الشركة.

وأضاف أن الشركة أوقفت عملها منذ يومين، مشيرا:" عملت في الشركة منذ شهرين ولي رواتب عندهم ولم يعطوني ولا ريال "، لافتا:" الظروف حكمت لي اشتغل معهم ولم أكن أعرف نواياهم ".

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أحدث التعليقات

abdul
قصة ربما من نسيج الخيال لانها غير موثّقة من المحكمة او شرطة طائف او اي جهة حكومية، ولا تاريخ ولا اسماء محدّدة. ولا تاريخ معيّن للواقعة لتعزّز مصداقية الراوي.لكن تنفع تكون سيناريو لفيلم في المستقبل مع بعض التلميعات .
. راعــي الـددســـن .
آآآي بهبهبه موهبت في موشكل كتير إنتا إزا في موك لازم يتير .😇.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله اعوذ بالله من قسوة القلوب
. راعــي الـددســـن .
عسى ربي يخلـع كل مفاصـلـها ويخليها تحتاج لمن يساعدها .👎.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق

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