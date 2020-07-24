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الهلال يجدد عقد جوميز حتى 2022

Time منذ ساعة
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الهلال يجدد عقد جوميز حتى 2022

نواف السالم (صدى):
جددت إدارة نادي الهلال عقد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، حتى 2022، حيث أن تمديد عقد اللاعب يأتي بناء على التقارير الفنية التي رفعت لإدارة النادي، بعد تقديم اللاعب مستويات مرضية.

واتضح أن مفاوضات الطرفين شهدت توافقاً كبيراً لتمديد المدة التعاقدية.

وشهدت مفاوضات الطرفين توافقا كبيرا لتمديد المدة التعاقدية، حيث كانت مدة العقد السابق ثلاثة أعوام مع وجود بند يتيح للنادي فسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني بشرط دفع مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه حال إبلاغ اللاعب بذلك قبل نهاية الموسم الثاني.

ويبدي جوميز ارتياحا كبيرا بوجوده في النادي حيث أكد رغبته في الاستمرار بالفريق وأنه يطمح للحصول على اللقب القاري مجددا مع الهلال بعد إسهامه في تحقيق الفريق لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب مع تتويجه بلقب الهداف.

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. راعــي الـددســـن .
آآآي بهبهبه موهبت في موشكل كتير إنتا إزا في موك لازم يتير .😇.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله اعوذ بالله من قسوة القلوب
. راعــي الـددســـن .
عسى ربي يخلـع كل مفاصـلـها ويخليها تحتاج لمن يساعدها .👎.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
سوسن ساري
"صرصور" (وقع في شر أعماله)😷

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