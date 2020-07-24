مسؤول لبناني يتلقى نبأ إصابته بكورونا خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا

بيروت (صدى):
تلقى مسؤول لبناني كبير نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان.
وأوضح هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني خلال تصريحات تلفزيونية:" امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي.. فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية ".
وأجرى الهاشم في تصريحاته لقناة " أو.تي.في " الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الإثنين قبل إجراء فحص آخر، مضيفا:" النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية ".
وخضع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى ومدير الشؤون السياسية بالوزارة للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.