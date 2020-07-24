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الأهلي يرفض رحيل ثلاثي الفريق في الصيف

Time منذ 13 دقيقة
Views 1500
الأهلي يرفض رحيل ثلاثي الفريق في الصيف

ماجد محمد (صدى):
حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها من استمرار الثلاثي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر وسعيد المولد.

وأكدت الإدارة رفضها لرحيل ثلاثي الفريق؛ حيث جاء موقف الإدارة بعد رحيل عبدالفتاح عسيري.

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
منظر يجنن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
منظر يجنن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
صح بدنك
واحد منصف
عقبال يعمم على جميع الجمعيات والشركات منع الاجانب وتكون للسعوديين فقط
naeem
هذا الذى يدخل فى حظن ايران

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