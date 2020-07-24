التأخير في حسم صفقة الاستحواذ السعودي يثير انتقادات مدرب نيوكاسل

ماجد محمد (صدى):
طالب ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بكشف المزيد من التفاصيل الخاصة بصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منتقدا التأخير في الصفقة السعودية.
وباتت شركة " بي سي بي كابيتال بارتنرز " قريبة من الاستحواذ على نيوكاسل في صفقة تُقدَّر بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعطت الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بقي حبيس الأدراج إلى الآن.
ورأى بروس، أن التأخر المخيب في حسم مصير الصفقة يربك حسابات النادي في التحضير للموسم الجديد.