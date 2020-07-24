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التأخير في حسم صفقة الاستحواذ السعودي يثير انتقادات مدرب نيوكاسل

Time منذ 45 دقيقة
Views 1723
التأخير في حسم صفقة الاستحواذ السعودي يثير انتقادات مدرب نيوكاسل

ماجد محمد (صدى):
طالب ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بكشف المزيد من التفاصيل الخاصة بصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منتقدا التأخير في الصفقة السعودية.

وباتت شركة " بي سي بي كابيتال بارتنرز " قريبة من الاستحواذ على نيوكاسل في صفقة تُقدَّر بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعطت الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بقي حبيس الأدراج إلى الآن.

ورأى بروس، أن التأخر المخيب في حسم مصير الصفقة يربك حسابات النادي في التحضير للموسم الجديد.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
منظر يجنن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
منظر يجنن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
صح بدنك
واحد منصف
عقبال يعمم على جميع الجمعيات والشركات منع الاجانب وتكون للسعوديين فقط
naeem
هذا الذى يدخل فى حظن ايران

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