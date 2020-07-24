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تنبيه لمستخدمي طريق " مكة - الطائف  "

Time منذ 51 دقيقة
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تنبيه لمستخدمي طريق " مكة - الطائف  "

مكة المكرمة (صدى):
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديدًا طريق " مكة - الطائف ".

وأضافت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" تنبيه لمستخدمي طريق مكة -الطائف " طريق الهدا " نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة ، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة ".

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المتضمنة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايوفق لكل متستر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايوفق لكل متستر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله

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