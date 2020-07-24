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"مكافحة المخدرات" تحذر: القات مخاطره الصحية كبيرة

Time منذ 4 دقائق
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"مكافحة المخدرات" تحذر: القات مخاطره الصحية كبيرة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويشكل مخاطر صحية كبيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها على "تويتر": إن "منظمة الصحة العالمية اعتبرته من المواد الإدمانية؛ حيث يؤدي تعاطيه إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة في نبضات القلب، والإصابة بالاحتشاء القلبي أو الأزمة القلبية، وحدوث التهابات في اللثة وتآكل الأسنان، والإمساك وقرحة المعدة والاثني عشر وتليف الكبد".

وأضافت "من المشكلات الكبيرة الأخرى المرتبطة بزراعته، استهلاكه للمواد الطبيعية من ناحية المياه، واستهلاكه للكثير من المساحات المزروعة على حساب بقية النباتات".

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ياليتني ياطير مثلك بجنحان،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وأرقى لعالي الجوا واسج بالصوت،،،،،،،،،،،،،،،،،،، اوااااااااااه من قلباً تحمل بالأحزان،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، على وجوهاً. غاليه حافها الموت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ياطير دامك في السماء. جر الالاحان،،،،،،،،،،،،،،،،،،، واطرب مسامعنا بصوتا ورا صوت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، يارب ترزقنا من المزن هتان،،،،،،،،،،،،،،،.،،،،،،،،،،،،،،،،، وتلطف بحال العبد في ساعة الموت،،،،،،،،،،،،،،،
ابو محمد 😎 ✍️
ليش ياكلون القات ليش مايستبدلوه باالبرسيم ، يسمنهم مثل الغنم ولا هو ممنوع ..
. راعــي الـددســـن .
صــــوره جمــيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎 ✍️
من كثر الصراصير الدجاجه تشبع في دقيقتين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..

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