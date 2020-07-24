عالم بريطاني يكشف أدلة على فشل لقاحات كورونا: "الفيروس سيظل للأبد"

لندن (صدى):
فجر البروفيسور جون بيل، العالم البارز وأستاذ الطب في جامعة أكسفورد مفاجأة كبيرة؛ حيث قال إن فيروس كورونا قد “يظل مستوطناً إلى الأبد”.
وأوضح أن العنصر المسبّب لعدوى كورونا قد لا يُقضى عليه أبداً؛ حيث أنه قدم أدلة تفيد بأن أيّ لقاح محتمل ضدّ الفيروس “من غير المرجّح أن يكون له تأثيرٌ مناعي مستدام فيستمرّ فترة طويلة جداً”.
وأضاف: “المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيداً من اللقاحات ومزيداً من الأمراض”.
وتابع : "مرض شلل الأطفال وهو مرض يسببه فيروس، وله لقاح سهل، لكنه موجود دائماً، كمؤشر على مدى صعوبة القضاء كلّياً على عدوى كورونا".
واستكمل: “لاحظوا مدى الصعوبات التي واجهها العلماء والأطبّاء للتخلص من مرض “شلل الأطفال” مثلاً. فعلى الرغم من أن برنامج القضاء على ذلك الفيروس لا يزال مستمرّاً منذ حوالي 15 عاماً، لم يتحقق الهدف المرجو المتمثّل في التخلّص منه كليّاً”.