كواليس انضمام "الشهري" لـ "الهلال"

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، كواليس التعاقد الذى تم بين نادي الهلال ولاعب الرائد سابقا صالح الشهري.
وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، :"كواليس الصفقة 10 مليون دفعة واحدة وليس هناك لاعبين مع الصفقة، والاهلي حاول أن يوسط أحد أقارب صالح الشهري في اللحظات الأخيرة إلا أن اللاعب رفض اللعب لغير الهلال".
وأضاف أن عضو مجلس إدارة نادي الهلال، فهد المفرج، قام بعمل كبير، لإتمام انتقال الفرد رغم تدخل أطراف أخرى، واصفاً فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، وفهد المطوع، رئيس نادي الرائد، واللاعب صالح الشهري بأنهم رجال أصحاب كلمة.
يذكر أن الهلال وقع، يوم أمس، عقداً احترافياً مع "الشهري" لمدة 4 سنوات، وذلك بعد إنهاء اجراءات شراء عقده من ناديه الرائد.