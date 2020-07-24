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إغلاق طريق الهدا مؤقتًا
منذ 19 دقيقة
1408
2
مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق طريق الهدا على خلفية هطول الأمطار.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً بسبب هطول الأمطار".
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أحدث التعليقات
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
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ابو محمد 😎 ✍️
ليش ياكلون القات ليش مايستبدلوه باالبرسيم ، يسمنهم مثل الغنم ولا هو ممنوع ..
. راعــي الـددســـن .
صــــوره جمــيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎 ✍️
من كثر الصراصير الدجاجه تشبع في دقيقتين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
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