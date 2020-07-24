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نائب وزير الحج : إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي (فيديو )

Time منذ 26 دقيقة
Views 1416
نائب وزير الحج : إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي (فيديو )

عادل الحربي (صدى):
أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه تم إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع، أن الوزارة وجهت عدة تعليمات خاصة بالعزل الصحي المنزلي مع الحجاج.

ولفت إلى أن اختيار حجاج هذا العام تم من خلال البوابة الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يوجد تفاضل إطلاقاً في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية، ولم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين.

https://twitter.com/MBCinaWeek/status/1286630588708016128

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ياليتني ياطير مثلك بجنحان،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وأرقى لعالي الجوا واسج بالصوت،،،،،،،،،،،،،،،،،،، اوااااااااااه من قلباً تحمل بالأحزان،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، على وجوهاً. غاليه حافها الموت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ياطير دامك في السماء. جر الالاحان،،،،،،،،،،،،،،،،،،، واطرب مسامعنا بصوتا ورا صوت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، يارب ترزقنا من المزن هتان،،،،،،،،،،،،،،،.،،،،،،،،،،،،،،،،، وتلطف بحال العبد في ساعة الموت،،،،،،،،،،،،،،،
ابو محمد 😎 ✍️
ليش ياكلون القات ليش مايستبدلوه باالبرسيم ، يسمنهم مثل الغنم ولا هو ممنوع ..
. راعــي الـددســـن .
صــــوره جمــيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎 ✍️
من كثر الصراصير الدجاجه تشبع في دقيقتين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..

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