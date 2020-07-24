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بالأسماء.. 3 سيارات موفرة للغاز الطبيعي تخطف الأنظار 

Time منذ أسبوع
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بالأسماء.. 3 سيارات موفرة للغاز الطبيعي تخطف الأنظار 

أميرة خالد (صدى):
يبحث الكثير من قائدي السيارات عن مركبات تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير معدل الاستهلاك وللتكلفة العالية الناتجة من استخدام الوقود.

و نستعرض ٣ سيارات موفرة للغاز الطبيعي ومنها أولا.. سيارة فورد: تستهلك تلك السيارة " غاز " بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 42 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر الطراز بسعر 28 ألف دولار.

ثانيا.. سيارة لكزس: يستهلك  الفورد للكزس ES Hybrid، موديل عام 2020، الغاز كوقود بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 44 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 41,810 ألف.

ثالثا.. سيارة تويوتا: تستهلك " جالون " أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 52 ميلا، وتتوفر بسعر افتتاحي 23,100 ألف دولار.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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