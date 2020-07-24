بالأسماء.. 3 سيارات موفرة للغاز الطبيعي تخطف الأنظار 

أميرة خالد (صدى):
يبحث الكثير من قائدي السيارات عن مركبات تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير معدل الاستهلاك وللتكلفة العالية الناتجة من استخدام الوقود.
و نستعرض ٣ سيارات موفرة للغاز الطبيعي ومنها أولا.. سيارة فورد: تستهلك تلك السيارة " غاز " بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 42 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر الطراز بسعر 28 ألف دولار.
ثانيا.. سيارة لكزس: يستهلك الفورد للكزس ES Hybrid، موديل عام 2020، الغاز كوقود بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 44 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 41,810 ألف.
ثالثا.. سيارة تويوتا: تستهلك " جالون " أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 52 ميلا، وتتوفر بسعر افتتاحي 23,100 ألف دولار.