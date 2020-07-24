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دراسة حديثة توضح العلاقة بين التهاب الأسنان والسرطان 

Time منذ 13 ساعة
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دراسة حديثة توضح العلاقة بين التهاب الأسنان والسرطان 

أميرة خالد (صدى):
أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن هناك علاقة قوية بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان، بل قد يتسبب أيضًا في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وأبانت الدراسة أن التهاب دواعم الأسنان يحدث بسبب ترسبات نوع من البيكتريا في الفم، مما يسبب التهابات وترسبات جيرية، لافتة إلى أنه مع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تمامًا.

ومن جانبهم، أوضح الباحثون أنه توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة.

ولفت الباحثون إلى أن التهاب دواعم الأسنان في مراحل متأخرة يحدث فيها سقوط الأسنان، يزيد خطر الإصابة بسسرطان المرئ بنسبة 59% ، وكذلك يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 68% مقارنة بالأخرين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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