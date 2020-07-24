دراسة حديثة توضح العلاقة بين التهاب الأسنان والسرطان 

أميرة خالد (صدى):
أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن هناك علاقة قوية بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان، بل قد يتسبب أيضًا في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.
وأبانت الدراسة أن التهاب دواعم الأسنان يحدث بسبب ترسبات نوع من البيكتريا في الفم، مما يسبب التهابات وترسبات جيرية، لافتة إلى أنه مع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تمامًا.
ومن جانبهم، أوضح الباحثون أنه توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة.
ولفت الباحثون إلى أن التهاب دواعم الأسنان في مراحل متأخرة يحدث فيها سقوط الأسنان، يزيد خطر الإصابة بسسرطان المرئ بنسبة 59% ، وكذلك يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 68% مقارنة بالأخرين.