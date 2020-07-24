«الداخلية» تعلن عن وظائف شاغرة بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد 40 وظيفة صحية شاغرة ببرنامج التشغيل الذاتي في المراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.
وذكرت الإدارة أن الوظائف متاح للرجال والنساء، بمسميات منها (طبيب نائب باطنة، وطبيب مقيم طب وجراحة، وفني سجلات طبية، وفني تمريض وغيرها من المسيات) موضحة شروط كل وظيفة على الرابط التالي : أضغط هنــــا .
ودعت الإدارة من ينطبق عليه الشروط إرسال السيرة الذاتية، وصورة من المؤهلات العلمية والعملية، والسجل الأكاديمي، وصورة من إثبات الهوية، وبطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبيـة لا تقل المدة عن ستة أشهر 6، وبرنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية على البريـد الإلكـترونـي التالي: [email protected].
وأكدت أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط، كما يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقا حسب التخصص، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون في 30 يوليو الجاري، منوهة بأن تقديم طلبات التوظيف فقط عن طريق البريد الإلكتروني.