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الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة

Time منذ 21 دقيقة
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الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالصيغة المرافقة .

وتابع المجلس قراره بنقل اختصاص القيام بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل، المسند إلى وزارة التجارة بمقتضى المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ، إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأضاف المجلس بإلغاء المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ ، وإنهاء العمل بما ورد في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ .

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏ياربّ زدنا إلى الطاعات إقبالا أنت الكريم فهبنا منك أفضالا تثّاقلُ النفسُ عن خير تقدمه في طاعة الله أقوالا وأفعالا في هذه العشر هبنا همة ورضا يارب جئنا وملء القلب تسآلا الله أكبر ضجّ المؤمنون بها لمااستجابوا لداعي الحقّ إجلالا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا الشر والله اذاهي بتجي من قله النوم😫 فآجلي لم يكتبه ربي للحين والا امداني توفيت هههههه😊الله يحسن الخاتمه🤲❤
. راعــي الـددســـن .
اووووووووف. مسـكين راح من صيد أمـس .
احمد
هههههههههههههههههههههه
احمد
هههههههههههههههههههههه

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