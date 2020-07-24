الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالصيغة المرافقة .
وتابع المجلس قراره بنقل اختصاص القيام بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل، المسند إلى وزارة التجارة بمقتضى المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ، إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأضاف المجلس بإلغاء المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ ، وإنهاء العمل بما ورد في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ .