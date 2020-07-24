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وصول الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

Time منذ 36 دقيقة
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وصول الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

جدة (صدى):
استقبلت ‫وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.

ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية.

وكانت وزارة الحج والعمرة جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏ياربّ زدنا إلى الطاعات إقبالا أنت الكريم فهبنا منك أفضالا تثّاقلُ النفسُ عن خير تقدمه في طاعة الله أقوالا وأفعالا في هذه العشر هبنا همة ورضا يارب جئنا وملء القلب تسآلا الله أكبر ضجّ المؤمنون بها لمااستجابوا لداعي الحقّ إجلالا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا الشر والله اذاهي بتجي من قله النوم😫 فآجلي لم يكتبه ربي للحين والا امداني توفيت هههههه😊الله يحسن الخاتمه🤲❤
. راعــي الـددســـن .
اووووووووف. مسـكين راح من صيد أمـس .
احمد
هههههههههههههههههههههه
احمد
هههههههههههههههههههههه

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