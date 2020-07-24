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الوزراء يقر تعديلات جديدة على ممارسة نشاط التزيين النسائي

Time منذ 33 دقيقة
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الوزراء يقر تعديلات جديدة على ممارسة نشاط التزيين النسائي

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وكان ذلك بناء على إطلاع المجلس على المعاملة الواردة بالديوان الملكي والمشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بشأن تعديل الضوابط المذكورة أعلاه.

وقرر المجلس تعديل المادة الثالثة لممارسة التزيين النسائي بأن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة، وإلغاء الفقرة "1" من المادة "الرابعة"، وتعديل المادة "التاسعة"، ويحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.

وتابع المجلس بتعديل المادة "الثانية عشرة"، لتكون بالنص الآتي "“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏ياربّ زدنا إلى الطاعات إقبالا أنت الكريم فهبنا منك أفضالا تثّاقلُ النفسُ عن خير تقدمه في طاعة الله أقوالا وأفعالا في هذه العشر هبنا همة ورضا يارب جئنا وملء القلب تسآلا الله أكبر ضجّ المؤمنون بها لمااستجابوا لداعي الحقّ إجلالا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا الشر والله اذاهي بتجي من قله النوم😫 فآجلي لم يكتبه ربي للحين والا امداني توفيت هههههه😊الله يحسن الخاتمه🤲❤
. راعــي الـددســـن .
اووووووووف. مسـكين راح من صيد أمـس .
احمد
هههههههههههههههههههههه
احمد
هههههههههههههههههههههه

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