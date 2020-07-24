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نص قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

Time منذ ساعة
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نص قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وجاء نص القرار كالتالي :

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي“يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.

ثانياً: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:

“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها،لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏ياربّ زدنا إلى الطاعات إقبالا أنت الكريم فهبنا منك أفضالا تثّاقلُ النفسُ عن خير تقدمه في طاعة الله أقوالا وأفعالا في هذه العشر هبنا همة ورضا يارب جئنا وملء القلب تسآلا الله أكبر ضجّ المؤمنون بها لمااستجابوا لداعي الحقّ إجلالا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا الشر والله اذاهي بتجي من قله النوم😫 فآجلي لم يكتبه ربي للحين والا امداني توفيت هههههه😊الله يحسن الخاتمه🤲❤
. راعــي الـددســـن .
اووووووووف. مسـكين راح من صيد أمـس .
احمد
هههههههههههههههههههههه
احمد
هههههههههههههههههههههه

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