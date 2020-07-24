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مقطع تمثيلي يوضح كيف يمكن أن ينتقل الفيروس لعدد كبير من الأشخاص

Time منذ ساعة
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مقطع تمثيلي يوضح كيف يمكن أن ينتقل الفيروس لعدد كبير من الأشخاص

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو تمثيلي نشرته وزارة الصحة كيف يمكن أن يتسبب شخص مصاب بفيروس "كورونا" في نقل العدوى للعديد من الأشخاص ، بعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المقطع دخول شخص مصاب إلى مقر عمله دون تعقيم يديه مع عدم لبس الكمامة حيث نقل العدوى لزميل لم يكن ملتزماً هو الآخر بلبس الكمامة.

وانتقل الفيديو لمشهد آخر حيث توجه الزميل الذي انتقلت إليه العدوى، إلى أحد المراكز التجارية حيث تسبب في نقل العدوى للعشرات والذين بدورهم نقلوا العدوى لأسرهم وأصدقائهم، خاتما المشهد بفرضية ما الذي كان سيحدث في حال التزم المصاب بتعقيم يديه قبل الدخول لمقر عمله مع لبس الكمامة، وعلقت الوزارة على الفيديو بقولها: "التزامك خيار.. وخيارك قد يدفع ثمنه أحبابك.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏ياربّ زدنا إلى الطاعات إقبالا أنت الكريم فهبنا منك أفضالا تثّاقلُ النفسُ عن خير تقدمه في طاعة الله أقوالا وأفعالا في هذه العشر هبنا همة ورضا يارب جئنا وملء القلب تسآلا الله أكبر ضجّ المؤمنون بها لمااستجابوا لداعي الحقّ إجلالا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا الشر والله اذاهي بتجي من قله النوم😫 فآجلي لم يكتبه ربي للحين والا امداني توفيت هههههه😊الله يحسن الخاتمه🤲❤
. راعــي الـددســـن .
اووووووووف. مسـكين راح من صيد أمـس .
احمد
هههههههههههههههههههههه
احمد
هههههههههههههههههههههه

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