الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا

Time منذ 8 دقائق
Views 1234
«الصحة»: تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2241 حالة جديدة ولله الحمد ، فيما توفي 37 حالة جديدة -رحمهم الله -.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..

أخر الأخبار

وزير العدل يوجه بعمل 42 محكمة خلال عيد الأضحى
وزير العدل يوجه بعمل 42 محكمة خلال عيد الأضحى
Time منذ 30 ثانية Views 999
«الصحة»: تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا
«الصحة»: تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1234
بالفيديو.. مقيم يكشف عن شعوره عند اختياره لأداء مناسك الحج
بالفيديو.. مقيم يكشف عن شعوره عند اختياره لأداء مناسك الحج
Time منذ 12 دقيقة Views 1256
شاهد.. تشوه بشرة وجه هبة الدري
شاهد.. تشوه بشرة وجه هبة الدري
Time منذ 14 دقيقة Views 1340
علامة ملحوظة في القدمين تنذر بحدوث النوبة القلبية
علامة ملحوظة في القدمين تنذر بحدوث النوبة القلبية
Time منذ 19 دقيقة Views 1289
الاتحاد الآسيوي يشترط على الأندية إجراء فحص كورونا
الاتحاد الآسيوي يشترط على الأندية إجراء فحص كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1315
تدريس القابضة تطرح وظائف تعليمية للجنسين
تدريس القابضة تطرح وظائف تعليمية للجنسين
Time منذ 26 دقيقة Views 1374
ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس
ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس
Time منذ 31 دقيقة Views 1327
شروط نقل الكفالة بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل
شروط نقل الكفالة بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل
Time منذ 38 دقيقة Views 1516
سيدة في حالة غير طبيعية تنجو من موت محقق
سيدة في حالة غير طبيعية تنجو من موت محقق
Time منذ 41 دقيقة Views 342