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«الصحة»: تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا
منذ 8 دقائق
1234
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2378 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2241 حالة جديدة ولله الحمد ، فيما توفي 37 حالة جديدة -رحمهم الله -.
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أحدث التعليقات
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..
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