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تدريس القابضة تطرح وظائف تعليمية للجنسين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1374
تدريس القابضة تطرح وظائف تعليمية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة تدريس القابضة وظائف تعليمية للجنسين، وذلك للعمل بمدرسة أهلية، بمدينة الرياض، تحت مسميات وظيفية منها " اجتماعيات- تربية إسلامية – لغة عربية – رياضيات – علوم – كيمياء – فيزياء – أحياء – لغة إنجليزية – تربية فنية – أحياء – تربية فنية – تربية بدنية – رياضيات باللغة الإنجليزية – علوم باللغة الإنجليزية".

واشترطت الشركة ان يكون لدى المتقدم أو المتقدمة خبرة لا تقل عن سنة .

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..

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