تدريس القابضة تطرح وظائف تعليمية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة تدريس القابضة وظائف تعليمية للجنسين، وذلك للعمل بمدرسة أهلية، بمدينة الرياض، تحت مسميات وظيفية منها " اجتماعيات- تربية إسلامية – لغة عربية – رياضيات – علوم – كيمياء – فيزياء – أحياء – لغة إنجليزية – تربية فنية – أحياء – تربية فنية – تربية بدنية – رياضيات باللغة الإنجليزية – علوم باللغة الإنجليزية".
واشترطت الشركة ان يكون لدى المتقدم أو المتقدمة خبرة لا تقل عن سنة .
ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا , هنـــــــــــــا .