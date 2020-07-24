الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز خمس شركات تطرح سيارات بإصدارات محدودة

Time منذ أسبوع
Views 2279
Comment 2
أبرز خمس شركات تطرح سيارات بإصدارات محدودة

أميرة خالد (صدى):
تلجأ شركات السيارات لإنتاج إصدارات محددة من سيارتها، وتتميز هذه الفئة من السيارات بأنها فاخرة وأسعارها غالية للغاية، لذلك فهي تحقق أرباح كثيرة للشركات.

ومن أبرز الشركات التى تقدم حالياً إصدارات محدودة الشركة الإيطالية لصناعة السيارات،وهى تطرح سيارة فيراري Monza SP1 و Monza SP2.

كما تطرح ماكلارين سيارتها Elva، ويبلغ سعرها 1.7 مليون يورو، بينما تطرح أستون مارتن سيارتها V12 Speedster، أما رولز رويس فتقدم سيارة Silver Bullet، كما تستعد شركة بوجاتي في الفترة الحالية لطرح أربع سيارات ذات الإصدار المحدود.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

أخر الأخبار

بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
Time منذ 25 دقيقة Views 1236
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
Time منذ 55 دقيقة Views 1687
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
Time منذ ساعة Views 1881
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
Time منذ ساعة Views 2111
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
Time منذ ساعة Views 1720
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
Time منذ ساعتين Views 3277
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
Time منذ ساعتين Views 1413
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
Time منذ ساعتين Views 2034
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
Time منذ 3 ساعات Views 2445
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
Time منذ 3 ساعات Views 321