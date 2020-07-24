أبرز خمس شركات تطرح سيارات بإصدارات محدودة

أميرة خالد (صدى):
تلجأ شركات السيارات لإنتاج إصدارات محددة من سيارتها، وتتميز هذه الفئة من السيارات بأنها فاخرة وأسعارها غالية للغاية، لذلك فهي تحقق أرباح كثيرة للشركات.
ومن أبرز الشركات التى تقدم حالياً إصدارات محدودة الشركة الإيطالية لصناعة السيارات،وهى تطرح سيارة فيراري Monza SP1 و Monza SP2.
كما تطرح ماكلارين سيارتها Elva، ويبلغ سعرها 1.7 مليون يورو، بينما تطرح أستون مارتن سيارتها V12 Speedster، أما رولز رويس فتقدم سيارة Silver Bullet، كما تستعد شركة بوجاتي في الفترة الحالية لطرح أربع سيارات ذات الإصدار المحدود.