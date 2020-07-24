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بالفيديو.. «السبر» يبرز حكم الشرع في الدعاء على شخص ظلمه وأكل حقه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «السبر» يبرز حكم الشرع في الدعاء على شخص ظلمه وأكل حقه

الرياض (صدى):
أبرز أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم دعاء الشخص على من ظلمه وأكل حقوقه، بأن الدعاء يكون على قدر المظلمة كما قال أهل العلم.

وتابع السبر بأنه لا داعى بأن يدعو على أهله وأولاده وبيته ورزقه، فكل ذلك ليس بقدر المظلمة.. الأفضل والأكمل هو العفو والصفح، تنفيذًا لتعاليم الإسلام".

وأوضح السبر: الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابه العزيز "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"، فالله يدعونا إلى أن يعفو بعضنا عن بعض، وكذلك حثنا الرسول- صلى الله عليه وسلم- على العفو، وهو ما فعله الصحابة عندما عفا الصحابي الجليل أبوبكر الصديق عمن كان ينفق عليهم وشاركوا في حادثة الإفك، وأعاد إليهم النفقة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..

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