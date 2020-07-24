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تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية

Time منذ ساعة
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تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية

المدينة المنورة (صدى):
كشفت أمانة المدينة المنورة، 4 شروط يجب ان تتوافر في الأضحية التي سيتم ذبحها في عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأن من بين هذة الشروط بأن تكون من بهيمة الأنعام وهي) الأبل والبقر والأغنام الضأن أو الماعز).، ويبلغ سن التضحية المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الأبل والبقر والأغنام.

وتابعت الأمانة بأن من بين الشروط يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب، وأن تقع الأضحية في وقتها المحدد شرعًا وهي بعد صلاة العيد، وإراحة الضحية قبل الذبح وتقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

وبينت أمانة المدينة المنورة بانه يجب ألا تكون الأضحية هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، ويكون السلخ بعد الذبح من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..

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