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خطوات تحويل الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي

Time منذ ساعة
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خطوات تحويل الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات الواجب اتباعها من أجل تحويل الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة من إقرار شهري إلى ربع سنوي.

وذكرت الهيئة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي يتم كالتالي:

1-تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الموقع الإلكتروني: أضغط هنـــــــــا .

2- اختيار الضرائب غير المباشرة.

3- اختيار ضريبة القيمة المضافة.

4- اختيار طلبات المكلف.

5- إنشاء طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات الضريبية.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يوفقه ويتقبل منه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله يوفقنا واياك لما فيه خير ديننا ودنيانا وان يتقبل منا صالح الاعماال .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا / التلقف ماهو زين يااللي تدورين الزين ..
**""'سهم'""**😊
جميع الشركات والمؤسسات والمصانع والمحلات استغلوا هذي القيمة المضافة برفع الاسعار على منتجاتهم بحجة القيمة المضافة من قبلهم والمعروف ان المستهلك النهائي هو من يدفع القيمة المضافة 15% . فكيف يزيدون المنتجون علية ويدفع في نفس الوقت هذي القيمة . بمعنى انة يدفع هنا وهنا .

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