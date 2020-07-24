خطوات تحويل الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات الواجب اتباعها من أجل تحويل الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة من إقرار شهري إلى ربع سنوي.
وذكرت الهيئة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي يتم كالتالي:
1-تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الموقع الإلكتروني: أضغط هنـــــــــا .
2- اختيار الضرائب غير المباشرة.
3- اختيار ضريبة القيمة المضافة.
4- اختيار طلبات المكلف.
5- إنشاء طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات الضريبية.