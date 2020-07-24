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الرجال الصلع أكثر عرضة للإصابة بـ «كورونا»

Time منذ 17 ساعة
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الرجال الصلع أكثر عرضة للإصابة بـ «كورونا»

أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة حديثة بأن الرجال الصلع أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بفيروس كورونا، بنسبة تصل لـ40%

وأوضح أطباء الأمراض الجلدية عن العلاقة بين تساقط الشعر وشدة الإصابة بـ”كورونا” من خلال تحليل البيانات من ألفي رجل بريطاني في المستشفى، حيث أظهرت بأن خُمس الرجال الذين ليس لديهم شعر لديهم نتائج إيجابية للفيروس، في المستشفى، مقارنة بـ15 في المائة من أولئك الذين لديهم شعر كامل.

وتابعت الدراسة بأن الرجال الذين أصيبوا بالفيروس كانت إصابتهم حادة حيث أن النظرية مفادها بأن الهرمونات الذكرية التي تغذي تساقط الشعر لدى الرجال والنساء تساعد أيضاً الفيروس على دخول الخلايا. لكن لا يوجد دليل يدعم ذلك، إلا أن النتائج ليست قوية بشكل كاف، لأن هناك عوامل اخرى قد تفسر سبب وفاة الرجال الذين يعانون من الصلع.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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