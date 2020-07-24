الرجال الصلع أكثر عرضة للإصابة بـ «كورونا»

أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة حديثة بأن الرجال الصلع أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بفيروس كورونا، بنسبة تصل لـ40%
وأوضح أطباء الأمراض الجلدية عن العلاقة بين تساقط الشعر وشدة الإصابة بـ”كورونا” من خلال تحليل البيانات من ألفي رجل بريطاني في المستشفى، حيث أظهرت بأن خُمس الرجال الذين ليس لديهم شعر لديهم نتائج إيجابية للفيروس، في المستشفى، مقارنة بـ15 في المائة من أولئك الذين لديهم شعر كامل.
وتابعت الدراسة بأن الرجال الذين أصيبوا بالفيروس كانت إصابتهم حادة حيث أن النظرية مفادها بأن الهرمونات الذكرية التي تغذي تساقط الشعر لدى الرجال والنساء تساعد أيضاً الفيروس على دخول الخلايا. لكن لا يوجد دليل يدعم ذلك، إلا أن النتائج ليست قوية بشكل كاف، لأن هناك عوامل اخرى قد تفسر سبب وفاة الرجال الذين يعانون من الصلع.