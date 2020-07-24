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أعطال شائعة تحدث في سيارة تويوتا

Time منذ أسبوع
Views 2740
أعطال شائعة تحدث في سيارة تويوتا

أميرة خالد (صدى):
تتعرض سيارات تويوتا لأعطال مثلها كمثل أى سيارة الأخرى، ومن أبرز الأعطال التى تواجه سائقي هذا النوع من السيارات حدوث ارتجاج شديد عند التحرك بالسيارة، الذى يحدث عند تعرض إحدى قواعد المحرك للكسر، أو وجود مشكلة في علبة التروس الخاصة بناقل حركة.

وهناك أعطال تحدث في الفرامل، وعند ظهور اللون الأحمر في نظام الفرامل فهذا يعني تعطل النظام، لذلك يجب فحصها على الفور لتجنب وقوع الحوادث، وكذلك يجب إرسال السيارة إلى التوكيل لإصلاحها في حال ظهور اللون الأصفر بنظام الفرامل للإنغلاق ABS .

ومن أبرز الأعطال الشائعة أيضا خروج رائحة الوقود نتيجةوجود تسريب في أنابيب خزان الوقود، ووجود مشكلة في نظام التوجيه الخاص بعجلة القيادة، ونظام الدفع الرباعي لتسلق التلال المنحدرة، وجميع هذه الأعطال تتطلب الذهاب للتوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة لها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين
ابو عمار
قبحهم الله هذا مستواهم المنحط

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