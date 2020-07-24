أعطال شائعة تحدث في سيارة تويوتا

أميرة خالد (صدى):
تتعرض سيارات تويوتا لأعطال مثلها كمثل أى سيارة الأخرى، ومن أبرز الأعطال التى تواجه سائقي هذا النوع من السيارات حدوث ارتجاج شديد عند التحرك بالسيارة، الذى يحدث عند تعرض إحدى قواعد المحرك للكسر، أو وجود مشكلة في علبة التروس الخاصة بناقل حركة.
وهناك أعطال تحدث في الفرامل، وعند ظهور اللون الأحمر في نظام الفرامل فهذا يعني تعطل النظام، لذلك يجب فحصها على الفور لتجنب وقوع الحوادث، وكذلك يجب إرسال السيارة إلى التوكيل لإصلاحها في حال ظهور اللون الأصفر بنظام الفرامل للإنغلاق ABS .
ومن أبرز الأعطال الشائعة أيضا خروج رائحة الوقود نتيجةوجود تسريب في أنابيب خزان الوقود، ووجود مشكلة في نظام التوجيه الخاص بعجلة القيادة، ونظام الدفع الرباعي لتسلق التلال المنحدرة، وجميع هذه الأعطال تتطلب الذهاب للتوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة لها.