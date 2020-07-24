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برشلونة تعرض 12 لاعب للبيع

Time منذ 28 دقيقة
Views 1457
برشلونة تعرض 12 لاعب للبيع

وكالات (صدى):
أكدت تقارير بأن هناك حوالي 12 لاعب عرضتهم برشلونة للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك لحاجة الإدارة للمال ولكن ليس ذلك هو السبب الوحيد لهذا القرار ولكن لأن هناك مجموعة من اللاعبين المتواجدين ، أو الذين سيعودون من الإعارة ليس لهم مكان في الفريق بحسب الإدارة التقنية.

وأوضحت التقارير بأن قائمة الفريق الذي يرغب برشلونة في بيعه لاعبين من الفريق الحالي، الحارس البرازيلي نيتو، والمدافعين البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني جونيور فيربو، والفرنسي صامويل أومتيتي، ولاعبي الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، ولاعبي الهجوم الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي مارتين بريثويت.

وتابعت بأن قائمة العائدين من الإعارة، تضم المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، ولاعبا الوسط الإسباني كارليس ألينيا، والبرازيلي رافينيا، والمهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

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ابو محمد 😎 ✍️
نقول خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
نقول خير ..
. راعــي الـددســـن .
عســاه يطــبع في مثلت بـرمودا هـو ويخــته .🚢.
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. اللهم انفع بها البلاد والعبااد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب بشري الشريان ..

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