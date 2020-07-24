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بالصور.. ضخامة يخت رئيس الوزراء القطري الأسبق تثير دهشة المراقبين

Time منذ 45 دقيقة
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بالصور.. ضخامة يخت رئيس الوزراء القطري الأسبق تثير دهشة المراقبين

ماجد القزيز (صدى):
أثار دهشة السكان المحليين، يخت ضخم رسى بخليج "مارثا" مقابل فندق “سكياثوس بالاس” الفاخر وكتب عليه "المرقاب" وهذا اليخت يملكه رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم على، والذي كان يبحر به مستهدفا جزيرة “سكياثوس” اليونانية الشهيرة بعطلات الأثرياء الباذخة؛ لقضاء عطلة هادئة في بحر إيجة.

ووصل طول اليخت إلى 133 مترًا، متجاهلًا الأزمات التي حلت ببلاده، بدئًا من تسجيل دولته أعلى نسب الإصابات بفيروس كورونا في العالم، وتسريح للعمالات وعدم دفع للرواتب.

و يُعد يخت “المرقاب” واحدًا من أفخم اليخوت في العالم وأغلاها، إذ يقدر ثمنه بنحو 300 مليون دولار، وقد جرى تصنيع هذا اليخت في عام 2008 من قبل خبراء ألمان، وخضع لعملية تجديد وإعادة ترميم في العام 2014، حيث اعتبر المراقبون أن عطلة "ابن جاسم" الباذخة هروبا من المشاكل التي تحاصره مثل فضيحة رشاوى بنك “باركليز” البريطاني، فضلاً عن الأقاويل التي تداولت قبل شهرين عن تخطيطه للانقلاب على أمير البلاد تميم بن حمد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نقول خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
نقول خير ..
. راعــي الـددســـن .
عســاه يطــبع في مثلت بـرمودا هـو ويخــته .🚢.
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. اللهم انفع بها البلاد والعبااد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب بشري الشريان ..

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