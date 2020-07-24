بالفيديو.. مرتزقة سوريون مدعومون من تركيا يتوجهون للقتال بليبيا

وكالات (صدى):
كشف مقطع فيديو عشرات المرتزقة السوريين، وهم على متن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية الليبية ، وهم يتجهون للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الليبي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أمس الخميس، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.
وأوضحت إحصائيات المرصد، بأن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية. كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا بينهم 34 طفلاً دون سن الـ 18.