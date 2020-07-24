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بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة

Time منذ 12 دقيقة
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بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة

الأحساء (صدى):
كشفت مدونات إحدى ضحايا حادثة الأحياء التي راح ضحيتها شاب وشقيقاته الثلاث جوانب من شخصية الفتاة رحمها الله .

وقالت "فوزية خلف " المعلمة بثانوية الشعبة الأولى بالأحساء والتي كانت تدرس لها ان "زينب " كانت نابغة ومتميزة في دراستها واخلاقها ، وكانت شديدة الطموح ولم ترها ابداً منكسرة او تعاني من مشاكل نفسية وهو ما صدمها عندما علمت بالحادث الغريب .

وقالت ان المدونات تنم عن شخصيتها ، ومن بين العبارات : " كوني عالية الهمة ولا ترضي بغير الهمة " ، و" افضل طريقة للنجاحهي المحاولة اكثر من مرة " ، و " القوة هي مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة "، وفقاً لـ "الرياض " .

كما كتبت لها قصاصة تكشف عن صفاء قلبها وهي : إذا كنتت تحبين شخصاً فاعرفي ان أعلى مراتب الحب : الدعاء لمن نحبهم في ظهر الغيب .

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت بلاغ عن مقتل شاب وشقيقاته الثلاث في منزلهم بالأحساء وتخضع الحادثة للتحقيق بعد الشبهة الجنائية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
روعة ماشاء الله
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..

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