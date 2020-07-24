الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تعرف على المراحل الأربعة لغسب وتعقيم سجاد المسجد الحرام

Time منذ 18 دقيقة
Views 1172
Comment 1
بالفيديو.. تعرف على المراحل الأربعة لغسب وتعقيم سجاد المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو تفاصيل آليات ومراحل تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام، حيث ويُجرى تنظيف 400 سجادة داخل الحرم بمقاسات مختلفة يومياً من خلال خطي إنتاج في "مغسلة السجاد"، حيث تبدأ المرحلة الأولى فيها بإزالة الأتربة والنمش عبر ماكينة ذات جودة عالية.

وأوضح المقطع بأن السجاد يغسل في المرحلة الثانية بالماء والصابون والمُعقمات، قبل أن تتم عملية تنعيمه بالفرش، ومن ثم يُعصر ويُجفف في المرحلة الثالثة من خلال أنابيب مُخصصة.

وتابع المقطع بأن المرحلة الرابعة يُعرض السجاد في المرحلة النهائية لأشعة الشمس من أجل تطهيره مع رشه بماء الورد، ومعالجة وإصلاح أي عيوب به باستخدام الماكينات الخاصة بهذا الأمر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
روعة ماشاء الله
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..

أخر الأخبار

تهمة جديدة تلاحق «محمد رمضان» بسبب «كورونا فيروس»
تهمة جديدة تلاحق «محمد رمضان» بسبب «كورونا فيروس»
Time منذ دقيقتين Views 1015
بالفيديو.. مرتزقة سوريون مدعومون من تركيا يتوجهون للقتال بليبيا
بالفيديو.. مرتزقة سوريون مدعومون من تركيا يتوجهون للقتال بليبيا
Time منذ 5 دقائق Views 1153
بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة
بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة
Time منذ 11 دقيقة Views 1497
بالفيديو.. تعرف على المراحل الأربعة لغسب وتعقيم سجاد المسجد الحرام
بالفيديو.. تعرف على المراحل الأربعة لغسب وتعقيم سجاد المسجد الحرام
Time منذ 18 دقيقة Views 1172
نقل البريطانيين برحلة مباشرة من جدة إلى لندن أول أغسطس
نقل البريطانيين برحلة مباشرة من جدة إلى لندن أول أغسطس
Time منذ 25 دقيقة Views 1420
بالفيديو.. افتتاح اكبر مركز غسيل كلوي سعودي مجاني باليمن
بالفيديو.. افتتاح اكبر مركز غسيل كلوي سعودي مجاني باليمن
Time منذ 40 دقيقة Views 1458
بالفيديو.. مسيرة حجز ارتفاع منسوب المياه خلف سد النهضة
بالفيديو.. مسيرة حجز ارتفاع منسوب المياه خلف سد النهضة
Time منذ ساعة Views 1799
بالفيديو .. إجرءات «الصحة» لإستقبال العائدين من البحرين عبر جسر الملك فهد
بالفيديو .. إجرءات «الصحة» لإستقبال العائدين من البحرين عبر جسر الملك فهد
Time منذ ساعة Views 1558
بالفيديو.. رعب في الطائرة الإيرانية التي اعترضتها مقاتلة اسرائيلية لها بأجواء سوريا
بالفيديو.. رعب في الطائرة الإيرانية التي اعترضتها مقاتلة اسرائيلية لها بأجواء سوريا
Time منذ ساعة Views 2246
بالصور.. كبد شخص يتحول إلى كتلة من الديدان
بالصور.. كبد شخص يتحول إلى كتلة من الديدان
Time منذ ساعتين Views 832